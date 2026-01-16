ABO

Robbie Williams überrascht mit vorzeitigem "Britpop"

Subressort
Menschen
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
"Britpop" ist bei Robbie Williams sowieso Programm
©JIA HAOCHENG, AFP, APA, POOL
  1. home
  2. Aktuell
  3. Menschen
Der britische Popstar Robbie Williams hat am Freitag überraschend sein neues Album veröffentlicht. Der Titel "Britpop" ist dabei Programm und verspricht eine vergnügliche Zeitreise zurück in die 1990er-Jahre. Zuletzt war der Release mit dem Titel "Britpop" für Februar 2026 angekündigt, nachdem der ursprünglich geplante Termin (Herbst 2025) verschoben worden war.

von

Eigentlich hätte "Britpop" erst nach dem Sommer erscheinen sollen - quasi als Projekt im Rückenwind des Reunion-Jahrs der Britpop-Legenden von Oasis. Dann wurde die Veröffentlichung auf Februar 2026 verschoben - angeblich, weil Robbie Williams nicht mit dem neuen Album von Taylor Swift in die Chart-Konkurrenz treten wollte.

Und nun kam es bereits jetzt zum überraschenden Release, wie Sony Music bekanntgab. In der Aussendung lässt sich Williams mit den Worten zitieren: "Ich wollte das Album schaffen, das ich gerne geschrieben und veröffentlicht hätte, nachdem ich 1995 Take That verlassen hatte. Das war der Höhepunkt des Britpop und ein goldenes Zeitalter für die britische Musik." Auf seinem Instagram-Kanal sagte Williams, er habe entschieden, die Platte schon jetzt zu veröffentlichen: "Es hat lange genug gedauert."

Der Name des Albums ist Programm. Die Songs kommen mehrheitlich im energiegeladenen Groove der 1990er daher. "Roh, mit mehr Gitarren und noch mitreißender und hymnischer als sonst", wie sich Williams selbstbewusst weiter zitieren lässt. Mit seinem neuen Album wird der Popstar nun auf Tournee gehen. Ein Halt in Österreich ist derzeit nicht vorgesehen.

(S E R V I C E - https://robbiewilliams.com/)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Leïla SlimanisTrilogie ist an ihre eigene Familiengeschichte angelehnt
News
Leïla Slimani schließt mit neuem Roman Familientrilogie ab
++ ARCHIVBILD ++ Haftbefehl gehört zu den erfolgreichsten Rappern Deutschlands
News
Haftbefehl veröffentlichte neue Single "Syndrom Stockholm"
Hans Zimmer begibt sich in Welt von Harry Potter
News
Hans Zimmer vertont neue Harry-Potter-Serie
Asap Rocky meldet sich nach acht Jahren mit neuem Album zurück
News
Asap Rocky kehrt mit neuem Album im Tim-Burton-Stil zurück
Harry Styles-Fans können sich freuen: neues Album am 6. März
News
Harry Styles kündigt neues Album für 6. März an
Sängerin Gracie Abrams arbeitet bald mit Regisseurin Halina Reijn
News
US-Sängerin Gracie Abrams gibt ihr Filmdebüt
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER