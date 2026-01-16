Robbie Williams überrascht mit vorzeitigem "Britpop"

Eigentlich hätte "Britpop" erst nach dem Sommer erscheinen sollen - quasi als Projekt im Rückenwind des Reunion-Jahrs der Britpop-Legenden von Oasis. Dann wurde die Veröffentlichung auf Februar 2026 verschoben - angeblich, weil Robbie Williams nicht mit dem neuen Album von Taylor Swift in die Chart-Konkurrenz treten wollte.

Und nun kam es bereits jetzt zum überraschenden Release, wie Sony Music bekanntgab. In der Aussendung lässt sich Williams mit den Worten zitieren: "Ich wollte das Album schaffen, das ich gerne geschrieben und veröffentlicht hätte, nachdem ich 1995 Take That verlassen hatte. Das war der Höhepunkt des Britpop und ein goldenes Zeitalter für die britische Musik." Auf seinem Instagram-Kanal sagte Williams, er habe entschieden, die Platte schon jetzt zu veröffentlichen: "Es hat lange genug gedauert."

Der Name des Albums ist Programm. Die Songs kommen mehrheitlich im energiegeladenen Groove der 1990er daher. "Roh, mit mehr Gitarren und noch mitreißender und hymnischer als sonst", wie sich Williams selbstbewusst weiter zitieren lässt. Mit seinem neuen Album wird der Popstar nun auf Tournee gehen. Ein Halt in Österreich ist derzeit nicht vorgesehen.

