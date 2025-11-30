News Logo
"The World of Hans Zimmer": Ein Filmkomponist im Livemodus

Hans Zimmer spielt beim Konzert in Krakau seine größten Hits
©AFP, APA, VALERIE MACON
Ein einziges Mal stand Filmkomponistendoyen Hans Zimmer bei der Tour "The World of Hans Zimmer" selbst auf der Bühne - in Krakau. Nun kommt der Konzertmitschnitt des denkwürdigen Abends, der die Meisterwerke des Tonsetzers wie "Der König der Löwen" oder "Gladiator" erklingen lässt. Gespielt werden die aufwendig arrangierten Stücke vom ukrainischen Odessa Orchestra & Friends unter Gavin Greenaway.

von

Dazu gibt es Bilder auf der Großleinwand und Lichteffekte vom Feinsten, die Regisseur Matthias Greving eingefangen hat - "A New Dimension" eben, wie der Untertitel des Films lautet. Am Donnerstag läuft das Werk in den heimischen Kinos an.

(S E R V I C E - https://worldofhanszimmer.com)

German composer Hans Zimmer arrives for the 4th Annual Academy Museum Gala at the Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles, October 19, 2024. (Photo by Valerie Macon / AFP)

Über die Autoren

