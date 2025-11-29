News Logo
Rita Ora in Ischgl: "Experimentelles Album" in Aussicht

Rita Ora gibt Samstagabend ein Konzert in Ischgl
Die britische Popsängerin Rita Ora, die Samstagabend beim "Top of the Mountain Opening Concert" den Musik-Startschuss für die Wintersaison in Ischgl geben wird, hat ein "wunderschönes, experimentelles Album" in Aussicht gestellt. Für dieses neue Album, das sie bereits zuvor für das 2026 angekündigt hatte, habe sie zum Teil "einfach experimentiert" und versucht, "etwas sehr Persönliches zu erschaffen", sagte Ora auf Nachfrage bei einer Pressekonferenz vor dem Konzert.

Für das demnächst kommende Werk - es ist das vierte Album der 35-Jährigen - habe sie mit "neuen Personen zusammengearbeitet, mit denen ich bisher noch nichts zu tun hatte", verriet die in der Hauptstadt des Kosovo, Pristina, geborene Sängerin. In dem Produktionsprozess sei es für sie außerdem wichtig gewesen "ins Studio zu gehen, ohne zu wissen, was ich genau tun werde und was exakt passieren wird", führte der Popstar bei dem Pressegespräch in der Silvretta Therme weiters aus. Gekommen waren dazu vor allem auch internationale Journalisten, nicht zuletzt solche aus Großbritannien.

Entstanden sei durch diese Arbeitsweise und den neuen Personen, die involviert gewesen seien, letztlich ein Album "das sehr anders ist" als ihre bisherigen Veröffentlichungen. Ihr letztes Album "You & I" hatte Ora im Juli 2023 veröffentlicht. Das Lied "All Natural", das im September veröffentlicht wurde, war der Vorbote für das neue Album, dessen Namen sie noch nicht verraten wollte. Ora wird mit dem Album auch auf Welttournee gehen.

Samstagabend wird der britische Popstar jedenfalls in Ischgl konzertieren. Für das Konzert, das am frühen Abend auf einer Freifläche nahe der Talstation in dem bekannten Tiroler Wintersportort stattfinden wird, versprach sie "eine gute, positive Show". Sie fühle sich "wirklich sehr geehrt", sich in Ischgl in eine Reihe von namhaften Acts einreihen zu dürfen, die bisher bereits im Paznauntal gespielt hatten, meinte Ora, die nach der Pressekonferenz bei Kaiserwetter im Blitzlichtgewitter und vor imposanter Bergkulisse posierte. Besonders toll finde sie es, dass hier bereits Tina Turner auf der Bühne stand: "Sie ist eines meiner größten Idole."

Rita Ora am Samstag, 29. November 2025, im Rahmen einer PK zum Konzert "Top of the Mountain Opening Concert" in Ischgl.

