Taylor Swift trat bei Academy Museum Gala auf

Swift hat schon mehrere Filmsongs geschrieben, war bisher aber nicht für einen Oscar nominiert worden. In dieser Saison werden der Sängerin aber gute Chancen auf eine Nominierung in der Sparte für den besten Song eingeräumt. Im Juni hatte der Megastar den Song "I Knew It, I Knew You" für den Pixar-Film "Toy Story 5" herausgebracht.

Die Gala lockt jedes Jahr prominente Gäste an. Diesmal waren nach Angaben des Academy Museums unter anderem Stars wie Demi Moore, Jamie Lee Curtis, Kim Kardashian, Pamela Anderson, Sabrina Carpenter, Sigourney Weaver, Adrien Brody, Colin Farrell, Jacob Elordi und Pierce Brosnan dabei. Bei der zum sechsten Mal ausgetragenen Spenden-Gala seien mehr als 14 Millionen US-Dollar (rund 12,5 Millionen Eure) eingegangen, hieß es. Die Gelder von dem Fundraiser-Event sollen in Museumsprogramme fließen.

Oscar-Preisträgerin Charlize Theron, Schauspieler Colman Domingo und Regisseur John Carpenter wurden bei der Gala mit Ehrenpreisen für ihre Verdienste um die Filmbranche ausgezeichnet. Der glamouröse Event gehört auch zum Auftakt der Awards-Saison, wenn Studios und Filmschaffende die Werbetrommel für das anstehende Trophäen-Rennen rühren.