Szene Openair und Feldkircher Poolbar in den Startlöchern

"Sehr frisch, mit vielen weiblichen Acts und bunt wie immer - viele Newcomer und zugkräftige Headliner", beschrieb Hagen der APA das "Szene"-Programm. Österreichische Acts sind stark vertreten, unter anderem sind Aut of Orda, Christina Stürmer und Yung Hurn zu hören. Das direkt an der Schweizer Grenze gelegene Festival bietet zudem Musik aus der Eidgenossenschaft, etwa von The Voice of Switzerland-Teilnehmer Sascha Krucker und Hecht. Sowieso ein "Party Planet" ist das "Szene" für die aus dem Schweizer Rheintal stammenden Fäaschtbänkler. Selbst freut sich Hagen besonders auf Sophie & The Giants und Kapa Tult, beide seien "zum ersten Mal in der Gegend zu hören". Erwartet werden an den drei Tagen bis zu 25.000 Gäste.

Tagestickets für den Samstag sind laut Hagen bereits ausverkauft, Dreitagestickets sind aktuell noch wenige verfügbar, für Donnerstag und Freitag sollte man sich ebenfalls rasch um Karten kümmern. Die Vorbereitungen liefen planmäßig, sagte Hagen: "Wir sind parat, um den Aufbau am 21. Juli zu starten." Finanziell kämpft der veranstaltende Kultur- und Jugendverein weiter mit hohen Produktionskosten. "Bei der Kostensteigerung ist noch kein Stopp absehbar, wir verzeichnen nach wie vor deutlich über der Inflation liegende Erhöhungen", so der erfahrene Festivalmacher.

Seit seinen Anfängen steht das großteils von 800 ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen organisierte Szene Openair für regionale Nachwuchsförderung. Gut etabliert hat sich seit vergangenem Jahr der Holzpavillon, wo Bands der regionalen alternativen Szene in Vorarlberger Holzbaukunst auftreten. Aus über 50 niederschwelligen Bewerbungen wurden zwölf Acts ausgelost. Nachhaltigkeit will man beim "Szene" großschreiben, rund 80 Prozent der Gäste reisen laut Hagen per Bus, Bahn und vor allem per Rad an.

Schon früher aus den Startlöchern kommt das traditionsreiche Poolbar-Festival in Feldkirch, nämlich bereits am Mittwoch. Heuer wird das Alte Hallenbad und die angrenzende Reichenfeldwiese von 2. Juli bis 10. August sechs Wochen lang mit Konzerten, Kabarett, Filmen, Lesungen und DJs bespielt, insgesamt werden 109 Events geboten. Zu erleben sind unter anderen Aloe Blacc, Voodoo Jürgens, The Gardener & The Tree, Tocotronic, Mighty Oaks, Oska, Helge Schneider, Rian, Wolfmother, ZAZ, Frank Turner & The Sleeping Souls sowie Programme von Maschek und Stermann.

Ein alljährliches Highlight ist die Award Show des vom ORF initiierten Vorarlberger Musikpreises "Sound@V" am 4. Juli. In vier Kategorien geht es für die 16 Finalisten um das Preisgeld von insgesamt 25.000 Euro. Posthum den Preis für das Lebenswerk erhält der 2023 verstorbene "Tschako" Raimund Jäger, jahrzehntelang eine fixe Größe im Vorarlberger Kulturbetrieb.

Bereits zum zwölften Mal ist das Poolbar-Fußballturnier Teil des Festivals. Als Gesamtkunstwerk bietet die Poolbar mehr als ein Veranstaltungsprogramm: Über die Schiene "poolbar Generator" wird jedes Jahr ein neues Gestaltungskonzept ausgetüftelt, das Architektur, Literatur, Grafik, Lichtkunst und Streetart verbindet. Unter mehr als 160 Bewerbungen erhielten heuer wieder 30 internationale Studierende die Chance, das Festival in einer Projektwoche unter dem Thema "Notiz an Uns" gestalterisch zu entwerfen.

(S E R V I C E - Szene Openair von 31. Juli bis 2. August, Gelände am Alten Rhein Lustenau, www.szeneopenair.at - Poolbar Festival von 2. Juli bis 10. August, Altes Hallenbad Feldkirch, www.poolbar.at)