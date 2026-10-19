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Sting gastiert im Sommer 2027 in Salzburg und Klagenfurt

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Sting kommt nach Österreich
©Afp, APA, VALERY HACHE
Der britische Musiker und 17-fache Grammy-Preisträger Sting hat am Montag im Rahmen seiner "Sting 3.0"-Tour für 2027 rund zwei Dutzend Zusatzkonzerte in Europa angekündigt. Davon profitieren auch Fans in Österreich. Am 4. Juni wird der 75-Jährige am Salzburger Residenzplatz auftreten, am 30. Juni in der Klagenfurter Ostbucht am Wörthersee. Unterwegs ist der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Gordon Sumner heißt, mit dem Gitarristen Dominic Miller und Schlagzeuger Chris Maas.

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Mitglieder des offiziellen Sting-Fanclubs erhalten am Dienstag, 20. Oktober, Zugang zum Presale (www.sting.com). Der allgemeine Ticketverkauf startet am Freitag, 23. Oktober 2026 um 10.00 Uhr. Mit der heutigen Ankündigung ist auch das Line-up für die 2025 wiederaufgenommenen Residenzplatzkonzerte in der Stadt Salzburg komplett. Den "internationalen Abend" mit Sting am 4. Juni wird die österreichische Singer-Songwriterin Ina Regen eröffnen. Am "Österreich-Abend" am 5. Juni werden als Hauptact Seiler und Speer auf der Bühne stehen, das Vorprogramm übernehmen Josh und der Salzburger Thomas Mulitzer.

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