Sting gastiert im Sommer 2027 in Salzburg und Klagenfurt

Mitglieder des offiziellen Sting-Fanclubs erhalten am Dienstag, 20. Oktober, Zugang zum Presale (www.sting.com). Der allgemeine Ticketverkauf startet am Freitag, 23. Oktober 2026 um 10.00 Uhr. Mit der heutigen Ankündigung ist auch das Line-up für die 2025 wiederaufgenommenen Residenzplatzkonzerte in der Stadt Salzburg komplett. Den "internationalen Abend" mit Sting am 4. Juni wird die österreichische Singer-Songwriterin Ina Regen eröffnen. Am "Österreich-Abend" am 5. Juni werden als Hauptact Seiler und Speer auf der Bühne stehen, das Vorprogramm übernehmen Josh und der Salzburger Thomas Mulitzer.