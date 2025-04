Spitzentöne: Die neue Unentbehrlichkeit der Kirche in Zeiten asozialer Ungebildeter

Die Kirchen müssten da Großes bewahren, Bildung und Wegweisung vermitteln und damit Unheil abwenden. Leider haben sie, auch aus eigenem Verschulden, in der westlichen Hemisphäre kaum noch etwas zu bestellen. In den USA stemmen sie sich kraftlos gegen Trumps Unmenschlichkeiten und laborieren an hysterischen Fundamentalisten, wie Vance einer ist.

Der nächste Papst wird vielleicht aus der Dritten Welt kommen, und nicht aus der europäisierten wie der verstorbene. Wir werden keinen Kardinal mehr haben, dafür wird der nächste vielleicht in Afrika geweiht, denn die Kirche legt dort mit Rekordwachstum zu, während sie hier verlischt.

Weshalb sie in Afrika blüht, belegt eine Studie: einerseits, weil sie in heillosen sozialen Umständen die Grundversorgung an Menschenwürde herzustellen versucht – offenbar hat sie aus Verbrechen der Kolonialzeit und der Mission gelernt. Andererseits aber auch, weil sie klare Regeln aufstellt, die den Menschen letztlich zum zivilisierten Wesen organisieren.

Das wäre auch bei uns gefragt (gewesen): eine sich maßvoll, aber nicht anbiedernd verändernde Kirche als feste In­stanz gegen den Blödsinn und die Unmenschlichkeit einer ungebildeten, asozialen Zeit.