Spitzentöne: Mario Kunasek probt in der Steiermark die kulturpolitische Barbarei

Dass Mario Kunasek Landeshauptmann wird, ist keine demokratische Selbstverständlichkeit, sondern eine auch kulturpolitische Katastrophe. Und die Verhandlungsteams für die Bundesregierung sollen dazuschauen. Unter anderem, weil den Bundestheatern inflationsbedingter Bankrott droht.

Na und? Ist denn etwas die Demokratie Unterhöhlendes, die Menschenrechte mit Springerstiefeln Tretendes vorgefallen bzw. zu erwarten in Salzburg, Niederösterreich, Oberösterreich und Vorarlberg? Oder seinerzeit im Burgenland, wo einander SPÖ und FPÖ im Kabinett Niessl-Tschürtz schöngetrunken haben? Oder noch seinerzeitiger im Bund, als sich Kanzler Sinowatz mit dem blauen Vizekanzler Steger gemein machte? Und hat denn das Kabinett Schüssel dem Land außer einem reparaturbedürftigen Ruf Schlimmeres hinterlassen als ein beliebiges Kabinett nach ihm? Sogar Kurz-Strache haben wir ohne chronische Beeinträchtigungen hinter uns gebracht.

Wozu also die nostradamischen Untergangsprognosen, nur weil in der Steiermark jetzt der Wahlsieger das ihm Zustehende bekommt? So lese ich landauf, landab, weil man sich mit dem neuen Amtsinhaber ja irgendwie arrangieren muss. Kunasek sei ein umgänglicher Kumpel, ein schneidiger Soldat und – zu diesem Ende gelangt jeder Beschwichtigungsparcours – jedenfalls kein Kickl.

Das stimmt schon. Auch Svazek in Salzburg, Haimbuchner in Oberösterreich, Bitschi in Vorarlberg, nicht einmal Landbauer in Niederösterreich sind Kickl.

ABER: Sie sind auch nicht Landeshauptleute und haben qualifizierte, halbwegs souveräne Persönlichkeiten über sich. Nicht den feinnervigen, schwer beschädigten Wahlverlierer Drexler unter sich. Und auch nicht einen abgeblitzten, somit bis zur Wirkungslosigkeit unglaubwürdigen Anbiederer als roten Oppositionschef gegen sich.