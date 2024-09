Darf man mit einer Fortsetzung überhaupt rechnen? Da muss ausgeholt werden: Den Sommer 2023 hat noch Paulus Manker als Koproduzent mit „Alma“ und dem Karl-Kraus-Projekt „Die letzten Tage der Menschheit“ bestritten. Im Gefolge sich aufbauender Meinungsverschiedenheiten sollte er aber schon davor, im Februar und dann im April 2023, aus dem Haus gewiesen werden. Er erhob zunächst erfolgreichen Einspruch bei Gericht und spielte gegen den Willen des Eigentümers bis in den Herbst, während seine und Zellers Bodyguards handgreiflich aneinandergerieten.

Laut Zeller weigert sich Manker, Karteneinnahmen von 500.000 Euro auf ein gemeinsames Konto zu überweisen, es seien noch erhebliche Summen offen. Laut Manker habe hingegen die Kultur-GmbH Subventionen des Landes widerrechtlich nicht mit ihm geteilt. Ihm selber stünden deshalb 230.000 Euro zu, er werde zudem Anzeige wegen Förderbetrugs einbringen.

Das Gericht neigte zuletzt allerdings Zellers Version zu und schickte Manker in die Insolvenz. Und weil Manker die Ausstattung für „Alma“ und „Letzte Tage“ nicht abtransportiert hatte, schritt der triumphierende Prozessgegner zur Zwangsversteigerung, erwarb die Requisiten selbst für 8.000 Euro und will sie nun für einen guten Zweck veräußern. Sind die beiden Produktionen womöglich tot, wenn ein Fundus von Tausenden Ausstattungsstücken verschwindet? Nein, sagt Manker, die wertvollen Stücke habe er retten können, der Rest sei ersetzbar. Ein Gastspiel in Hamburg sei in Verhandlung.