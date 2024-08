Spitzentöne: Fragen zum importierten Terrorismus

Netanjahu ist fraglos eine fatale Erscheinung und wird nach einer demokratischen Wahl für vieles zur Rechenschaft gezogen werden. Aber als zivilisierter, demokratischer Staat auf Augenhöhe mit einer Mörderbande zu verhandeln, wie seitens der Weltgemeinschaft unter wachsenden Drohungen gefordert wird, ist viel verlangt. Dass den Schindern damit Gelegenheit einzuräumen sei, sich in einer Kampfpause wieder aufzustellen, würde ich vorsichtig als unerfüllbare Zumutung bezeichnen. Wo doch andererseits von identischer – nämlich pauschal benannt „linker“ – Seite jegliche Verhandlungsbereitschaft mit dem Mörder Putin unter Sanktion gestellt wird. So dringend das uferlose, vielmehr: in eine Weltkatastrophe ausufernde Blut vergießen auch zu unterbinden wäre.

Am 8. Juli 1991 entließ Vranitzky den Nationalrat mit Sätzen historischer Dimension in eine unruhige Sommerpause: „Es gibt eine Mitverantwortung für das Leid, das zwar nicht Österreich als Staat, wohl aber Bürger dieses Landes über andere Menschen und Völker gebracht haben. Wir bekennen uns zu allen Taten unserer Geschichte und zu den Taten aller Teile unseres Volkes, zu den guten wie zu den bösen; und so wie wir die guten für uns in Anspruch nehmen, haben wir uns für die bösen zu entschuldigen – bei den Überlebenden und bei den Nachkommen der Toten.“