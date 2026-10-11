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"Spaziergang nach Syrakus": Ein temporärer DDR-Flüchtling

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Pauls Traumreise nach Sizilien war nicht als Flucht vorgesehen
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Paul Gompitz (Charly Hübner) treibt ein Wunsch: nach Sizilien zu reisen, um auf den Spuren des Dichters Johann Gottlieb Seume zu wandeln. Das Problem: Paul lebt in der DDR. An eine Ausreise ist da kaum zu denken. Außer man flüchtet. Und so beginnt Paul mit den Vorbereitungen. Allerdings will er danach ja auch wieder zurückkommen ... Die Verfilmung des Romans "Der Spaziergang von Rostock nach Syrakus" von Friedrich Christian Delius kommt am Donnerstag in die heimischen Kinos.

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BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/FilmPressKit online

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