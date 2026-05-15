Song Contest von Wien erreicht mit Finale seinen Höhepunkt

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Nach einer Woche voller Partys trotz Regens und einigen Protestveranstaltungen ob der Teilnahme Israels erreicht der 70. Eurovision Song Contest von Wien am Samstag mit dem großen Finale seinen Höhepunkt. 25 Länder, darunter Österreich als Gastgeber mit Cosmó, kämpfen in der Stadthalle um den Titel des größten Musikbewerbs der Welt und damit um die Nachfolge von Vorjahressieger JJ mit "Wasted Love".

von APA