Song Contest: ARD will Kooperation mit den anderen Sendern

Programmchefin Christine Strobl sagte auf einem Panel der Medientage München: "Wir haben schon mal gut beim ESC zusammengearbeitet. Ich träume immer noch davon, dass wir diese Partnerschaft noch größer machen können, als sie heute ist, und, dass wir es vielleicht schaffen, den deutschen Vorentscheid unter vielen Sendern aufzuteilen und gemeinsam was ganz Großes draus zu machen."