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Song Contest: ARD will Kooperation mit den anderen Sendern

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Für den deutschen Vorentscheid
©APA, HANS KLAUS TECHT
Die ARD treibt eine Kooperation mit weiteren TV-Sendern für den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) voran. Nach ARD-Angaben ist man bereits in guten Gesprächen mit ProSiebenSat.1 Media, RTL Deutschland und dem ZDF für das Jahr 2028. Im nächsten Jahr werde der Südwestrundfunk das Event jedoch nochmals alleine ausrichten. 2026 hatte dieser erstmals die Federführung innerhalb der ARD für den ESC vom Norddeutschen Rundfunk übernommen.

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Programmchefin Christine Strobl sagte auf einem Panel der Medientage München: "Wir haben schon mal gut beim ESC zusammengearbeitet. Ich träume immer noch davon, dass wir diese Partnerschaft noch größer machen können, als sie heute ist, und, dass wir es vielleicht schaffen, den deutschen Vorentscheid unter vielen Sendern aufzuteilen und gemeinsam was ganz Großes draus zu machen."

++ THEMENBILD ++ Illustration zum Thema "Eurovision Song Contest 2026 / ESC / Branding / Logo / Werbung": Werbung für den Eurovision Song Contest (ESC) mit der Aufschrift "12 Points" an einem mobilen Trinkbrunnen, aufgenommen am Freitag, 24. April 2026, in Wien. Wien ist Austragungsort des 70. Eurovision Song Contests, dessen Finale am 16. Mai 2026 über die Bühne gehen wird.

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