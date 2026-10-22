Song Contest: ARD will Kooperation mit den anderen Sendern

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Programmchefin Christine Strobl sagte auf einem Panel der Medientage München: "Wir haben schon mal gut beim ESC zusammengearbeitet. Ich träume immer noch davon, dass wir diese Partnerschaft noch größer machen können, als sie heute ist, und, dass wir es vielleicht schaffen, den deutschen Vorentscheid unter vielen Sendern aufzuteilen und gemeinsam was ganz Großes draus zu machen."
++ THEMENBILD ++ Illustration zum Thema "Eurovision Song Contest 2026 / ESC / Branding / Logo / Werbung": Werbung für den Eurovision Song Contest (ESC) mit der Aufschrift "12 Points" an einem mobilen Trinkbrunnen, aufgenommen am Freitag, 24. April 2026, in Wien. Wien ist Austragungsort des 70. Eurovision Song Contests, dessen Finale am 16. Mai 2026 über die Bühne gehen wird.