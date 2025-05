Song Contest: Abor und Tynna erhoffen Punkte aus Österreich

Für die beiden gehe es um das gemeinsame Miteinander und das gemeinsame Musizieren. Trotzdem erhoffen sich Abor und Tynna Unterstützung aus Österreich: "Musik ist Geschmackssache und im besten Fall haben die Österreicher Bock, mit uns zu feiern", sagte die 24-Jährige.

Die beiden hoffen auf einen Sieg. Dabei würden sie auf ihren modernen Sound, der für Deutschland ungewöhnlich sei, und ihre Dynamik setzen.

Deutschland mit Sänger Isaak und dem Song "Always On The Run" 2024 auf dem zwölften Platz von 25 Finalisten gelandet - nach einer jahrelangen Serie von letzten und vorletzten Plätzen. Das diesjährige ESC-Finale steigt am 17. Mai um 21.00 Uhr in Basel.

Für Österreich tritt der 23-Jährige Countertenor Johannes Pietsch aka JJ mit "Wasted Love" an, einer dramatischen Liebesballade mit harten Beats.