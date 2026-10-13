Silbereisen fiebert "Schlagerbooom"-Jubiläumsshow entgegen

"Schlagerbooom - Alles funkelt! Alles glitzert!" läuft am 17. Oktober ab 20.15 Uhr live in ORF 2. "Sobald ich auf die Bühne gehe, kann ich die Aufregung in Energie umwandeln und dann gibt es nichts Schöneres, als in all die glücklichen Gesichter zu schauen und dieses Schlagerbooom-Gemeinschaftsgefühl zu spüren", so Silbereisen.

Zum 10-jährigen Jubiläum der Show hat die Produktionsfirma unter anderem Helene Fischer, Roland Kaiser, Andrea Berg, Howard Carpendale und Dieter Bohlen angekündigt. Auch Maite Kelly, DJ Ötzi, Blümchen, Santiano, Unheilig, Kerstin Ott, Andreas Gabalier und Cindy aus Marzahn sowie zahlreiche weitere Stars stehen den Angaben nach auf der Gästeliste. Die Macher weisen jedoch darauf hin, dass sich Programm und Besetzung noch ändern können.

Die gut dreistündige Show ist eine Produktion im Auftrag von MDR, BR und WDR in Zusammenarbeit mit dem ORF. Am kommenden Samstagabend wollen Silbereisen und sein Team auch feiern, was aus "Schlagerbooom" geworden ist - in Silbereisens Augen nämlich nicht weniger als "eine echte Revolution und der Startschuss einer neuen Schlager-Zeitrechnung". "Ich bin stolz darauf, ein kleiner Teil dieser unglaublichen Erfolgsgeschichte sein zu dürfen", ergänzt der 45 Jahre alte gebürtige Bayer.

Erfinder der Erfolgsshow ist TV-Produzent Michael Jürgens, der hinter fast allen von Silbereisens Shows steckt. Für "Schlagerbooom" habe es vor zehn Jahren kein Vorbild gegeben, erzählt er. Jedes einzelne Element der Live-Show sei neu entwickelt worden. "Beim Schlagerbooom sollte beispielsweise erstmals in einer Schlagershow, wie bei einem Fußballspiel im Stadion, eine Spidercam durch die Halle fliegen - also eine Kamera, die an vier Seilen hängt." Mittlerweile campten in der Nacht vor der Show sogar Fans vor der Halle, um später die besten Stehplätze zu bekommen.

Vor "Schlagerbooom" habe der Fokus in Schlagershows meist auf dem Geschehen auf der Bühne gelegen, sagt Jürgens. "Wir wollten das komplett anders angehen." Etwa mit immer wieder neuer Technik, wie Lichter-Drohnen oder einer im Boden versteckten rotierenden Bühnenbrücke.

Weil die Show live übertragen wird, sollte währenddessen nichts schiefgehen. Jedes Team müsse wissen, was wann warum zu tun ist, betont Jürgens. Vom Bühnenhelfer bis zum Superstar - es brauche schon vor der Show viel Kommunikation mit allen Beteiligten. "Und während der Show schauen wir gleichzeitig auf 18 Monitore und sind direkt oder indirekt mit allen Kolleginnen und Kollegen per Funk verbunden, sodass wir alles steuern, aber auch jederzeit reagieren können."