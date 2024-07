Doch nicht überall auf der Welt. Das Publikum in Südkorea scheint als große Ausnahme psychologische Erklärungsversuche zu relativieren. Vor einem vollen Stadion spielte Südkorea im Entscheidungsspiel um die Teilnahme am World Cup gegen Singapur. 70 Prozent des Publikums waren jedoch Frauen. Die Auszeit als Flucht aus dem Alltag scheint in Südkorea nur wenige Männer zu interessieren. In den Stadien kontrollieren Frauen das Verhalten des Publikums.

Vor dem Stadion in Seoul hängt ein übergroßes Bild des Fußballstars Son Heung-min, finanziert von: „Ladies-only-Football-Fan-Club“. Ein ebenso großes Poster seines Teamkollegen Cho Gue-sung zeigt eine verantwortliche Gruppe: „Verein der Frauen, die Cho Gue-sung viel Glück wünschen“. Auch bei anderen sportlichen Wettkämpfen wie Baseball, Basketball und Volleyball füllen die weiblichen Fans mehrheitlich die Arenen, während in Europa, Australien und in den USA der Anteil der Frauen im Publikum bei etwa 25 Prozent liegt.

Auf der Grundlage von Befragungen erklärt die Mehrheit der Frauen, dass die Sportveranstaltung für sie ein sicheres Vergnügungen sei, im Gegensatz zu Restaurants, Bars und Nachtlokalen. Es sei der einzige Ort, wo man als Frau einfach in Ruhe gelassen werde. Eine andere Erklärung ist die für Korea typische „Fankultur“. Koreaner lieben es, ein Idol zu bewundern, zu verehren, Informationen zu sammeln, sie zu beobachten und den Erfolg mitzuerleben. Es sei weniger die sportliche Leistung, die Technik einzelner Fußballspieler, was die Frauen interessiere. Ähnlich wie in der Musik- und der Filmindustrie begeistern sich Frauen gemeinsam für ihren Lieblingsstar.