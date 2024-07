Mit dem Beginn des Krieges verpflichtete das Militär Bartali als Fahrrad-Kurier. Nach der Landung der Alliierten in Sizilien im September 1943 besetzten deutsche Truppen Norditalien. Der jüdischen Bevölkerung drohte die Deportation. Bartali schloss sich dem Widerstand an, versteckte die Familie Goldenberg in seiner Wohnung in Florenz. Bei einer Razzia der SS holte er eine ganze Gruppe jüdischer Flüchtlinge in das Fahrradgeschäft seines Cousins Armando und ließ die Rollbaken herunter.

Kardinal Elia Dalla Costa von Florenz war ein wichtiger Koordinator des italienischen Widerstandes. Im Gegensatz zum Vatikan retteten viele katholische Priester Verfolgten das Leben. Costa organisierte Ausweise und Geld für die in den Bergen der Toskana und Umbrien versteckten Juden. Er war Bartalis Priester und bat ihn persönlich, die Dokumente zu den Flüchtlingen zu bringen, meinte scherzend, die Bergtouren seien doch ein gutes Training, und er könne ganz nebenbei auch noch Leben retten.

Bartali verließ früh am Morgen seine Wohnung in Florenz in kurzer Hose und seinem Namen auf dem Rücken des T-Shirts. Seiner Frau sagte er, das Training sei wichtig, um nach dem Krieg wieder Rennen fahren zu können.

An manchen Tagen war Bartali mehr als 500 Kilometer unterwegs, schmuggelte Geld aus Florenz, Dokumente aus Bologna, Fotos aus Rom nach Assisi – dem Fälscherzentrum des Widerstandes. Die Wehrmacht kontrollierte dort kaum. In Assisi hatten nie Juden gelebt. Die rettenden Ausweise und Geld versteckte er unter dem Sattel und im Gestänge des Fahrrads. Unterwegs in den Bergen der Toskana winkten ihm die Carabinieri zu und versicherten den Soldaten der Wehrmacht, dass Bartali ein Nationalheld sei, der in den Bergen trainiere.