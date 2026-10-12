Schlagerstar Anna-Carina Woitschack frisch verliebt

Am Sonntag hatte Woitschack auf Instagram ein Video davon geteilt, wie ein Mann mit kurzen Haaren ihr auf einer Konzertbühne im sachsen-anhaltischen Dessau-Roßlau einen enormen Strauß roter Rosen in die Arme drückt. Es folgt ein inniger Kuss vor den Augen der klatschenden und jubelnden Fans. "Der ist aber schwer! Spatzl, hast du denn eine Vase oder sowas?", fragt Woitschack in dem Video. Zusätzlich veröffentlichte Bilder von der Blumenüberraschung kommentierte sie mit den Worten "happygirl" und "inlove".

Woitschack wurde 2011 durch die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" bekannt. Danach trat sie unter anderem im RTL-Dschungelcamp auf. Im Mai gewann sie bei der RTL-Show "Let's Dance" - zusammen mit ihrem Tanzpartner Evgeny Vinokurov.

Von 2020 bis 2022 war sie mit Trompeter und Moderator Stefan Mross ("Immer wieder sonntags") zusammen. Das Paar hatte im Juni 2020 live im TV geheiratet. Im Februar dieses Jahres verkündete Woitschack auf Instagram, erneut eine Trennung hinter sich zu haben, wollte aber keine Details dazu nennen.