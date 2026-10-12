Sänger Heino versteigert sein Ehebett und mehr

"Das war ein Teil unseres Lebens, von dem ich mich hier trenne. Aber bevor es irgendwo verstaubt, gebe ich es doch lieber an Menschen ab, die Freude daran haben", sagte Heino laut Pressemitteilung. So werde auch das aufwendig gefertigte Ehebett angeboten. Der aufgerufene Preis: 2.000 Euro. Die Maßanfertigung aus einer venezianischen Manufaktur stand laut Management rund 20 Jahre in der früheren Villa des Paares in Florida, bevor sie nach Deutschland gebracht wurde.

"Es ist eine außergewöhnliche Sammlung, die von sechs Jahrzehnten voller Erinnerungen, Reisen und gemeinsamer Erlebnisse erzählt", so das Management. Der 87-jährige Volkssänger, der in Kitzbühel lebt, hatte die Stücke in drei Lastwagen in eine Auktionshalle nach Klagenfurt in Österreich bringen lassen, wo sie katalogisiert wurden. Gebote sind ab sofort möglich. Die Versteigerungen sind für den 18. bis 20. November terminiert.

Unter den persönlichen Gegenständen sind Heinos schwarze Lederstiefel, die er bei seinem Auftritt in der Silvesternacht 2013 am Brandenburger Tor trug. Ein ganz besonderes Stück sei auch Heinos Keyboard, hieß es. Auf dem Instrument habe Heino nahezu alle seine großen Hits einstudiert.

(S E R V I C E - Link zur Versteigerung: https://dpaq.de/O2ZpxlI)