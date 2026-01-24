ABO

San Marino kürt seinen ESC-Vertreter unter 40 Kandidaten

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Achille Lauro bewirbt sich nicht zum ersten Mal
©AFP, APA, MARCO BERTORELLO
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Am 6. März findet das Finale des San Marino Song Contests statt. Bei der dreitägigen Veranstaltung mit zwei Halbfinalen und dem Finale im Teatro Nuovo di Dogana in San Marino wird der Künstler gekürt, die den Kleinstaat bei dem Eurovision Song Contest im Mai in Wien vertreten wird. An jeder der beiden Halbfinalrunden, die live auf San Marino RTV übertragen werden, nehmen jeweils 20 Kandidaten teil. Durch den Abend führt die italienische Starmoderatorin Simona Ventura.

von

Mehr als 800 Künstlerinnen und Künstler aus 40 Ländern haben sich für die Castings des "Dreaming San Marino Song Contest" angemeldet. Dieser stellt die erste Etappe auf dem Weg zum Finale des Wettbewerbs dar. Die Herkunftsländer der Künstler sind äußerst vielfältig: von Afghanistan bis Kasachstan, von Thailand bis zur Elfenbeinküste, über Bahrain und Mexiko. Außerdem gibt es eine starke Beteiligung aus dem Balkan- und dem Mittelmeerraum.

Im Laufe der Jahre hat es der Wettbewerb verstanden, Nachwuchskünstler zu internationalen Repräsentanten der Republik San Marino zu machen. Die letzte Casting-Phase in diesem Jahr findet nächste Woche - vom 27. bis 31. Jänner - statt. Am großen Finale am 6. März werden zehn Nachwuchsfinalisten sowie zehn etablierte Künstler teilnehmen. An den jüngsten Ausgaben des San Marino Song Contest beteiligten sich unter anderem bekannte italienische Sänger und ESC-"Veteranen" wie Achille Lauro und Gabry Ponte.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Helen Schneider war beim Dreh eiskalt
News
Sängerin Helen Schneider litt bei "Tatort"-Dreh
Phil Collins - vom Drummer zum Frontmann
News
Phil Collins mit 75 wieder optimistischer
Jaafar Jackson an der Seite von Toya Jackson
News
Michael-Jackson-Film soll Weltpremiere in Berlin feiern
Technik
Klosterkomplex aus byzantinischer Zeit in Ägypten entdeckt
Robbie Williams ist Großbritanniens erfolgreichster Albumkünstler
News
Rekord für Robbie Williams in britischen Album-Charts
Das Kolosseums verzeichnetet im Vorjahr rund 15 Millionen Besucher
Technik
Rom als Vorbild: Archäologie-Experten tagen bei "ArcheoSite"
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER