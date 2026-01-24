San Marino kürt seinen ESC-Vertreter unter 40 Kandidaten

Mehr als 800 Künstlerinnen und Künstler aus 40 Ländern haben sich für die Castings des "Dreaming San Marino Song Contest" angemeldet. Dieser stellt die erste Etappe auf dem Weg zum Finale des Wettbewerbs dar. Die Herkunftsländer der Künstler sind äußerst vielfältig: von Afghanistan bis Kasachstan, von Thailand bis zur Elfenbeinküste, über Bahrain und Mexiko. Außerdem gibt es eine starke Beteiligung aus dem Balkan- und dem Mittelmeerraum.

Im Laufe der Jahre hat es der Wettbewerb verstanden, Nachwuchskünstler zu internationalen Repräsentanten der Republik San Marino zu machen. Die letzte Casting-Phase in diesem Jahr findet nächste Woche - vom 27. bis 31. Jänner - statt. Am großen Finale am 6. März werden zehn Nachwuchsfinalisten sowie zehn etablierte Künstler teilnehmen. An den jüngsten Ausgaben des San Marino Song Contest beteiligten sich unter anderem bekannte italienische Sänger und ESC-"Veteranen" wie Achille Lauro und Gabry Ponte.