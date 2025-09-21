News Logo
Rotlichtkrimi um die "Blume aus dem Gemeindebau"

Joesi Prokopetz schrieb wieder einen Wien-Krimi
©edition a, APA
Das Lied ist längst einer der großen Klassiker des Austropops: "Die Blume aus dem Gemeindebau" von Wolfgang Ambros. Der Text über die besungene "schönste Frau von Stadlau" stammt von Joesi Prokopetz, u.a. auch Autor von "Da Hofa". Nachdem Prokopetz bereits mit seinem Krimidebüt die Geschichte rund um den Hofer (weiter)erzählt hat, lag es nahe, dass sich der Nachfolger - ganz dem Buchtitel entsprechend - um "Die Blume aus dem Gemeindebau" dreht.

In der Story um eine mysteriöse junge Wienerin führt Prokopetz in die Wiener Rotlichtszene der 70er-Jahre. "Rücksichtslos bringt 'Mama Lisi' Mädchen auf den Strich. Bis sich ihr Sohn Robert in eine davon, die schöne Juliane, verliebt. Als Leichen auftauchen, bedeckt mit Chrysanthemen, geht es für die Liebenden um Leben und Tod", fasst der Verlag den Inhalt zusammen. Wie schon beim Erstling darf man sich auch bei diesem Kriminalfall über waschechtes Wienerisch, skurrile Figuren und neben den Moritaten über typischen Prokopetz-Humor freuen. Am Dienstag ist Buchpräsentation.

(Joesi Prokopetz: "Die Blume aus dem Gemeindebau", Verlag Edition a, 208 Seiten, 22 Euro, ISBN 978-3-99001-841; Buchpräsentation: 23.9., 19 Uhr, Grätzlzentrum, Wien 21, Gerasdorfer Str. 61)

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/edition a/edition a

