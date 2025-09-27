News Logo
ABO

Renate Welsh wirft einen neuen Blick auf ein altes Buch

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Autorin Renate Welsh
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
"Dieda oder das fremde Kind", hieß 2002 ein Roman von Renate Welsh. Ein sechsjähriges Mädchen, deren Mutter gestorben ist, wird im Zweiten Weltkrieg im letzten Kriegsjahr vom Vater aufs Land geschickt. Doch der Ort im Ausseerland, an dem das Kind glückliche Ferien verbrachte, wird nun ein Ort der Einsamkeit. Zwischen gefühlskalter Stiefmutter und deren Nazi-Vater wird "Dieda" immer unglücklicher. Es ist ihre eigene Geschichte, die Welsh zu Literatur verarbeitet hat.

von

Eine Lesung in Bad Aussee 2005 gab den Anstoß zu einer Wiederbegegnung mit den Erinnerungen an damals und auch mit dem Buch. Gespräche mit Menschen aus dem Ort führen zu neuen Einsichten, zu einer Re-Lektüre des Geschriebenen - und zur Einarbeitung einer zweiten, kommentierenden Ebene. Oder, wie es der Verlag nennt: "Wir nehmen als Lesende teil an einem berückenden Zwiegespräch über alte Wunden und tröstliche Zuversicht, die Literatur und das Wesen der Erinnerung."

(S E R V I C E - Renate Welsh: "Ich fall mir selbst ins Wort", Czernin Verlag, 184 Seiten, 22 Euro, ISBN: 978-3-7076-0877-9)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Neue Burg wird zum Erinnerungskunstwerk
Politik
Demokratie-Lichtinstallation an der Neuen Burg in Wien
Ob Israel am ESC in Wien teilnimmt, entscheiden die EBU-Mitglieder
News
ESC: Absolute Mehrheit entscheidet über Israel-Teilnahme
28. Philosophicum Lech im Zeichen des Abenteuers eröffnet
Technik
28. Philosophicum Lech im Zeichen des Abenteuers eröffnet
Der EBU-Sitz in Genf ruft zur Online-Abstimmung
News
EBU will Israels ESC-Teilnahme in Sondersitzung klären
Florian Wieder ist erneut der kreative Kopf der ESC-Bühne
News
ORF engagiert wieder Wieder als ESC-Bühnendesigner
Romandebüt von Anna Maschik
News
Für den Debütpreis nominiert: Anna Maschik stellt Roman vor
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER