Renate Welsh wirft einen neuen Blick auf ein altes Buch

Eine Lesung in Bad Aussee 2005 gab den Anstoß zu einer Wiederbegegnung mit den Erinnerungen an damals und auch mit dem Buch. Gespräche mit Menschen aus dem Ort führen zu neuen Einsichten, zu einer Re-Lektüre des Geschriebenen - und zur Einarbeitung einer zweiten, kommentierenden Ebene. Oder, wie es der Verlag nennt: "Wir nehmen als Lesende teil an einem berückenden Zwiegespräch über alte Wunden und tröstliche Zuversicht, die Literatur und das Wesen der Erinnerung."

(S E R V I C E - Renate Welsh: "Ich fall mir selbst ins Wort", Czernin Verlag, 184 Seiten, 22 Euro, ISBN: 978-3-7076-0877-9)