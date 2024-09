Religion ohne Hölle

Die ersehnte Auferstehung und der Vers „Denn Staub bist du, und zu Staub wirst du zurückkehren“ erklären, weshalb das Judentum die Einäscherung strikt ablehnt. Eine Auferstehung ist nicht vorstellbar, wenn der Körper zuvor willentlich durch Feuer zerstört wurde. Der wichtigste jüdische Friedhof liegt am östlichen Hang des Ölbergs in Jerusalem. Die hier beigesetzten Toten sind die Ersten, die in messianischer Zeit auferstehen werden, da der Messias der Tradition zufolge auf diesem Areal die Erde betritt.

Doch zurück zu meinem „aus der Hölle kommendem“ Text. Dieser wäre nach jüdischem Verständnis korrigiert, gereinigt und von nahezu heiliger Perfektion – ein sicherlich übertriebenes Kompliment.

