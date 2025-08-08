News Logo
ABO

Rapper MC Hammer wegen nicht bezahlten Autokredits verklagt

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Rapper MC Hammer: kein Geld für Land Rover und verklagt
©APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA, RICH POLK
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Weil er offenbar sein Luxusauto nicht abbezahlen kann, sieht sich der US-Rapper MC Hammer einer Klage gegenüber. Die Bank JPMorgan Chase erklärte, dass der Rapper die Zahlungen für einen luxuriösen Land Rover eingestellt habe und reichte Klage ein. Demnach hatte die Bank dem 1990 mit seinem Hit "U Can't Touch This" bekannt gewordenen MC Hammer einen Kredit in Höhe von 140.000 Dollar (120.243,92 Euro) gewährt.

von

Mehrere Monatsraten seien allerdings ausgeblieben und der Musiker und sein Unternehmen U Can't Touch This LLC schuldeten der Bank mehr als 76.000 Dollar. Die Klage war bereits in der vergangenen Woche bei einem Gericht in Kalifornien eingegangen. MC Hammer, der mit bürgerlichem Namen Stanley Burrell heißt, mischte seit den 1980er-Jahren in der Rap-Szene mit und landete 1990 mit "U Can't Touch This" einen weltweiten Hit.

Zu seinen Markenzeichen gehörten Pluderhosen, in denen er beeindruckende Tanzschritte ausführte, die von Fans in aller Welt kopiert wurden. Obwohl der Spielzeughersteller Mattel den Rapper als Puppe verewigte und trotz der ihm gewidmeten Zeichentrickserie "Hammerman" schwand sein Ruhm kurz nach seinem großen Hit und MC Hammer musste Insolvenz anmelden.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Auch beim Handel mit Ressourcen ist Strategie gefragt
Technik
"Drop Duchy": Knobelei, Strategie und "Tetris"
Sonnenuntergang bei Sirmione am Gardasee
Reisen & Freizeit
Bitterer Sommer am Gardasee: Hotels bleiben leer
++ ARCHIVBILD ++ Vietnam-Urlauber sollten auf den Verzehr von Riff-Fischen verzichten
Reisen & Freizeit
Vorsicht bei Fischverzehr in Vietnam
Drei bis vier HDMI-Anschlüsse sollten es am TV-Gerät schon sein
Technik
TV verzweifelt gesucht: Ein Kaufdschungel-Guide
Flohsamenschalen können bei Durchfall und bei Verstopfung wirken
Gesundheit
Verdauung bereitet Probleme? So helfen Flohsamenschalen
Für ARC müssen Geräte und Kabel den HDMI-1.4-Standard unterstützen
Technik
ARC: Drei Buchstaben reduzieren den TV-Kabelsalat
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER