Rapper MC Hammer wegen nicht bezahlten Autokredits verklagt

Mehrere Monatsraten seien allerdings ausgeblieben und der Musiker und sein Unternehmen U Can't Touch This LLC schuldeten der Bank mehr als 76.000 Dollar. Die Klage war bereits in der vergangenen Woche bei einem Gericht in Kalifornien eingegangen. MC Hammer, der mit bürgerlichem Namen Stanley Burrell heißt, mischte seit den 1980er-Jahren in der Rap-Szene mit und landete 1990 mit "U Can't Touch This" einen weltweiten Hit.

Zu seinen Markenzeichen gehörten Pluderhosen, in denen er beeindruckende Tanzschritte ausführte, die von Fans in aller Welt kopiert wurden. Obwohl der Spielzeughersteller Mattel den Rapper als Puppe verewigte und trotz der ihm gewidmeten Zeichentrickserie "Hammerman" schwand sein Ruhm kurz nach seinem großen Hit und MC Hammer musste Insolvenz anmelden.