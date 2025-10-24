Clooney: "Habe das Glück, wirklich gute Freunde zu haben"

Clooney spielt in der Netflix-Produktion "Jay Kelly" einen Filmstar, der auf eine drei Jahrzehnte währende Karriere zurückschaut und eher in der Vergangenheit lebt. Kelly ist besessen davon, die Beziehung zu seinen Töchtern zu kitten, und schleppt seinen Manager, gespielt von Adam Sandler, und seine von Laura Dern verkörperte Presseagentin mit auf eine Europa-Reise. Unterwegs reflektiert er über seine Einsamkeit, Fehler in der Vergangenheit und den Preis des Ruhms.

"Ich habe das Glück, nicht so unglücklich wie er zu sein, wirklich gute Freunde zu haben und Menschen, die ich mag", sagte Clooney mit Blick auf die von ihm verkörperte Hauptfigur. "Ich fühle mich nicht so einsam wie er."