News Logo
ABO

Clooney: "Habe das Glück, wirklich gute Freunde zu haben"

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Der Schauspieler fühlt sich nicht einsam
©APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA, RODIN ECKENROTH
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
US-Filmstar George Clooney blickt lieber in die Zukunft als in die Vergangenheit. "Ich bin noch nicht bereit, zurückzuschauen und mich irgendwie darauf auszuruhen", sagte der 64-jährige Schauspieler am Donnerstag bei der Premiere seines neuen Films "Jay Kelly" beim Festival des American Film Institute (AFI) in Los Angeles. "Ich mag es, nach vorne zu schauen, zu sehen, was als nächstes kommt", sagte Clooney der Nachrichtenagentur AFP.

von

Clooney spielt in der Netflix-Produktion "Jay Kelly" einen Filmstar, der auf eine drei Jahrzehnte währende Karriere zurückschaut und eher in der Vergangenheit lebt. Kelly ist besessen davon, die Beziehung zu seinen Töchtern zu kitten, und schleppt seinen Manager, gespielt von Adam Sandler, und seine von Laura Dern verkörperte Presseagentin mit auf eine Europa-Reise. Unterwegs reflektiert er über seine Einsamkeit, Fehler in der Vergangenheit und den Preis des Ruhms.

"Ich habe das Glück, nicht so unglücklich wie er zu sein, wirklich gute Freunde zu haben und Menschen, die ich mag", sagte Clooney mit Blick auf die von ihm verkörperte Hauptfigur. "Ich fühle mich nicht so einsam wie er."

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Ein Herzinfarkt kann sich über längere Zeit ankündigen
Gesundheit
Herzinfarkt: Vorboten zeigen sich teils schon Wochen vorher
Unter Birkenzucker verbirgt sich ein hoch verarbeitetes Produkt
Gesundheit
Allergisch auf Birkenpollen: Kann ich Birkenzucker essen?
Neuer Varianten-Impfstof für diese Saison
Technik
US-Veteranen-Studie: Covid-Impfstoff weiterhin wirksam
Hatte selbst bestätigt, dass er seine Titel nicht verwenden wird
Schlagzeilen
Keine Debatte zu Prinz Andrew im Parlament
Kugelrund und leuchtend rot: Cranberrys haben aktuell Saison
Gesundheit
Cranberry: Eigentlich sauer, aber trotzdem oft Zuckerbombe
Studie zeigt drastischen Rückgang in der nördlichen Adria
Technik
Hohe Wassertemperatur in der Adria gefährdet Seegraswiesen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER