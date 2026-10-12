Rapper Haftbefehl unter "ärztlicher Aufsicht"

Cem Anhan entschuldigte sich in dem Video bei den Fans. Man wisse, dass viele enttäuscht seien, aber man bitte, die Entscheidung zu respektieren. Haftbefehl hätte im Oktober in Düsseldorf und Berlin auf der Bühne stehen sollen.

Der Rapper Haftbefehl kommt aus Offenbach in Hessen und lebt mit seiner Familie in der Region Stuttgart. Der Musiker kämpft seit längerem mit gesundheitlichen Problemen. Bereits im Juni hatte der 40-Jährige nach mehreren kurzfristig abgesagten Festivalauftritten eine Pause angekündigt und sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Zuvor waren mehrere Termine abgesagt worden, auch ein für den 1. August geplant gewesenes Konzert in Wien.

Zur Begründung hatte Haftbefehl, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, damals auf die Netflix-Doku über ihn verwiesen, in der er offen über Drogensucht und die Folgen seines Kokainkonsums berichtet hatte. Die dadurch entstandene Aufmerksamkeit habe ihn zusätzlich stark belastet.