PR-Aktion für Drake-Album sorgte für Chaos in Toronto

Auf Videos war zu sehen, wie Menschen das Eis etwa mit Brenngeräten bearbeiteten und darauf einhackten, wobei sich teilweise dicke Eisbrocken von der Skulptur lösten und herabstürzten. Verletzt worden sei aber niemand, so die Polizei. In einem Instagram-Beitrag hatte der Rapper zuvor Fotos der Installation veröffentlicht und darunter geschrieben: "Zeit, die Welt einzufrieren. Veröffentlichungsdatum ist da drin." Nachdem der Hinweis gefunden wurde, machte die Feuerwehr sich daran, den massiven Eisblock schmelzen zu lassen, wie der Sender CBC berichtete.

Bereits wenige Tage zuvor hatte der Rapper mit einer Explosion Bewohner der Stadt aufgeschreckt. Auf Videos war zu sehen, wie eine große, pilzförmige Explosion in die Luft stieg. Die sei für ein Video des Rappers gezündet worden, so die Polizei.