Wen die Welt bei Spotify hört

Das am meisten gestreamte Album sei das 2022 veröffentlichte "Un Verano Sin Ti" von Bad Bunny, gefolgt von Alben unter anderem von The Weeknd, Ed Sheeran, Olivia Rodrigo, SZA, Post Malone, Taylor Swift, Billie Eilish und den Arctic Monkeys.

Der am meisten gestreamte Song sei "Blinding Lights" von The Weeknd, gefolgt unter anderem von "Shape of You" von Ed Sheeran, "Starboy" von The Weeknd und Daft Punk, "As It Was" von Harry Styles, "Someone You Loved" von Lewis Capaldi, "Sunflower – Spider-Man: Into the Spider-Verse" von Post Malone und Swae Lee, "One Dance" von Drake, Wizkid und Kyla, "Perfect" von Ed Sheeran und "Stay" von The Kid Laroi und Justin Bieber.

Auf der Podcast-Rangliste sind auch deutsche Stimmen vertreten: Direkt hinter dem US-Moderator Joe Rogan mit seiner "The Joe Rogan Experience" auf dem ersten Platz folgt die Show "Gemischtes Hack" von den deutschen Comedians Felix Lobrecht und Tommi Schmitt. Auf dem siebten Platz landete der Podcast "Fest & Flauschig" von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Auf Platz 17 folgt "Mordlust", dahinter "Baywatch Berlin" und "Hobbylos". Die meisten Podcasts auf der Rangliste sind oder waren exklusiv bei Spotify zu hören. Das meistgestreamte Hörbuch sei "A Court of Thorns and Roses" ("Das Reich der Sieben Höfe") der US-Autorin Sarah J. Maas.