ABO

Wen die Welt bei Spotify hört

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Taylor Swift ist am meisten gestreamte Künstlerin seit es Spotify gibt
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Taylor Swift, Bad Bunny und The Weeknd sind die meistgehörten Musikstars in der Geschichte des Streaminganbieters Spotify. Swift sei insgesamt die am meisten gestreamte Künstlerin seit Gründung des Unternehmens vor 20 Jahren, teilte der aus Schweden stammende Streaminganbieter mit. Auf den Plätzen folgen in dieser Kategorie unter anderem Bad Bunny, Drake, The Weeknd, Ariana Grande, Ed Sheeran, Justin Bieber, Billie Eilish, Eminem und Kanye West.

von

Das am meisten gestreamte Album sei das 2022 veröffentlichte "Un Verano Sin Ti" von Bad Bunny, gefolgt von Alben unter anderem von The Weeknd, Ed Sheeran, Olivia Rodrigo, SZA, Post Malone, Taylor Swift, Billie Eilish und den Arctic Monkeys.

Der am meisten gestreamte Song sei "Blinding Lights" von The Weeknd, gefolgt unter anderem von "Shape of You" von Ed Sheeran, "Starboy" von The Weeknd und Daft Punk, "As It Was" von Harry Styles, "Someone You Loved" von Lewis Capaldi, "Sunflower – Spider-Man: Into the Spider-Verse" von Post Malone und Swae Lee, "One Dance" von Drake, Wizkid und Kyla, "Perfect" von Ed Sheeran und "Stay" von The Kid Laroi und Justin Bieber.

Auf der Podcast-Rangliste sind auch deutsche Stimmen vertreten: Direkt hinter dem US-Moderator Joe Rogan mit seiner "The Joe Rogan Experience" auf dem ersten Platz folgt die Show "Gemischtes Hack" von den deutschen Comedians Felix Lobrecht und Tommi Schmitt. Auf dem siebten Platz landete der Podcast "Fest & Flauschig" von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Auf Platz 17 folgt "Mordlust", dahinter "Baywatch Berlin" und "Hobbylos". Die meisten Podcasts auf der Rangliste sind oder waren exklusiv bei Spotify zu hören. Das meistgestreamte Hörbuch sei "A Court of Thorns and Roses" ("Das Reich der Sieben Höfe") der US-Autorin Sarah J. Maas.

Über die Autoren

Logo
Ähnliche Artikel
Technik
Ägypten: Fragmente von Homers "Ilias" in Mumie entdeckt
Ex-Beatle Ringo Starr liebt Country-Music
News
Ringo Starr und sein "langer, langer Weg"
Die Schauspielerin Emily Blunt (43)
Schlagzeilen
"Walk of Fame"-Sterne für Emily Blunt und Stanley Tucci
News
Unveröffentlichte Version von Prince-Song erscheint
Styles spielte neue Songs in neuem Gewand
News
Harry Styles spielte mit Streichern in Berlin
Areal soll durch Weinbau aufgewertet werden
Technik
Stadt Rom entdeckt antike Weinproduktion neu
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER