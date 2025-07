Popstar Ed Sheeran verkauft seine Bilder für guten Zweck

Nicht nur Singen, sondern auch Malen: Der britische Popstar Ed Sheeran (34) schwingt den Pinsel für gute Zwecke. Einige seiner Werke werden derzeit in einer Galerie in London zum Verkauf angeboten. Die aus bunten Farbklecksen bestehenden Kompositionen des Sängers erinnern etwas an die Werke von US-Künstler Jackson Pollock. Vor etwa sechs Jahren habe er nach einer Tour zum Malpinsel gegriffen, sagte der für Hits wie "Shape of You" bekannte Superstar laut Mitteilung.

von APA