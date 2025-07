Café voller Post-its in Hanoi

Und jeder neue Besucher ist eingeladen, sich auch zu verewigen und eine Nachricht an die Welt zu hinterlassen. Und zwar auf einem simplen Post-it. Wohin man es klebt, ist jedem selbst überlassen.

Nach Angaben der Besitzer sollen sich bis heute fast eine Million Kunden auf Post-its verewigt haben. Wände, Treppenaufgänge, Tische und sogar die Decken sind voll damit.

Ob Zettelchen in Herzform, in Regenbogenfarben oder mit Blumenverzierung, ob auf Deutsch, Englisch, Französisch oder Vietnamesisch: Die Botschaften aus aller Welt könnten farbenfroher und internationaler kaum sein. Besonders populär sind - wie sollte es anders sein - Liebeserklärungen an den Herzensmenschen.

Wenig überraschend ist das fotogene Café, das sich über mehrere Stockwerke erstreckt, auch ein Instagram-Hotspot. In sozialen Netzwerken hat es Zehntausende Follower.

Dass Besucher aus aller Welt hierherkommen, Fotos machen und Post-its hinterlassen, dazu trägt auch die Lage des Cafés bei: Das Gebäude liegt nur wenige Meter vom Hoan-Kiem-See mit der berühmten roten Huc-Brücke entfernt. Der malerische See, der mehrere Viertel miteinander verbindet, gilt als touristischer Mittelpunkt von Hanoi.

Beim Trinken des Kaffees können Gäste sich nicht nur den Post-its widmen, sondern auch den Blick aus den riesigen offenen Fenstern auf die Altstadt schweifen lassen.

Apropos Kaffee: Das Angebot reicht von internationalen Klassikern wie Caramel Cappuccino und Espresso bis zu vietnamesischen Spezialitäten wie Coconut Latte oder "Egg Coffee" aus Eigelb, Zucker, Kondensmilch und Robusta-Kaffee - wahlweise heiß oder eisgekühlt.

Und ja, der Kaffee schmeckt: Der bestellte Coconut Latte war zum Dahinschmelzen.