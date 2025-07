Italien schafft Ausweispflicht für Inlands- und EU-Flüge ab

An italienischen Flughäfen ist es nicht mehr verpflichtend, am Gate ein Ausweisdokument zusammen mit der Bordkarte vorzuzeigen - dies gilt für alle Inlands- und innereuropäischen Flüge. Diese Neuerung, die bereits in Kraft ist, wurde von Italiens Zivilluftfahrtbehörde ENAC angekündigt. Wie ENAC-Präsident Pierluigi De Palma betonte, müssen Reisedokumente zwar weiterhin mitgeführt werden und für mögliche Kontrollen verfügbar sein.

von APA