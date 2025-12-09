News Logo
Pop-Sängerin Loi beschäftigte das Thema Einsamkeit stark

++ ARCHIVBILD ++ Pop-Sängerin Loi lässt die Stille nun zu
©APA, dpa, Friso Gentsch
Pop-Sängerin Loi (23, "Gold") aus Mannheim berichtet davon, dass sie das Thema Einsamkeit in diesem Jahr schwer beschäftigt habe. "Ich habe mich selbst einfach viel besser kennengelernt. Und auch gelernt, mit mir selbst zu sein, auch alleine zu sein und die Stille zuzulassen", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Sie habe ganz lange versucht, dies "ein bisschen zu verdrängen oder mich abzulenken". Sie sei stolz darauf, das Thema angegangen zu sein.

Das Gefühl der Einsamkeit nach einem vollen und lauten Konzert kenne wohl jede Musikerin und jeder Musiker, sagt die 23-Jährige. Aber auch Menschen mit einem "normalen" Job hätten damit oft Probleme. "Dieses Gefühl kann jeder Mensch nachvollziehen, wenn einfach viel los ist, teilweise Stress und Druck aufkommen oder man einfach von vielen Menschen umgeben ist - und dann kommt man nach Hause und ist plötzlich alleine mit sich selbst." Aus ihrer Sicht müsse man lernen, sich okay damit zu fühlen, mit sich selbst zu sein.

Loi, die bürgerlich Leonie Greiner heißt, kam 2017 ins Finale der Castingshow "The Voice Kids". Ihren Durchbruch schaffte sie 2022 mit der Single "Gold", die in mehreren Ländern in den Top Ten landete. Im vergangenen Jahr gewann die Sängerin die 11. Staffel der Musikshow "The Masked Singer".

