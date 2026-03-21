Placebo "vervollständigen" ihr Debüt

"Das Ergebnis spiegelt wider, wie sich diese Songs über Jahrzehnte hinweg auf der Bühne entwickelt haben, ohne den rohen Geist zu verlieren, der sie einst auszeichnete", heißt es in der Ankündigung. "Wir betrachten diese Platte als eine Art Director's Cut", lässt die Band wissen. "Es geht nicht darum, es zu verbessern. Mit dem Album stimmt nichts nicht. Es geht darum, sie zu vervollständigen."

Im Zuge der "30th Anniversary Tour" kommen Placebo am 10. November in die Wiener Stadthalle. Am Programm steht das erste Album sowie Songs aus dem Nachfolger.