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Placebo "vervollständigen" ihr Debüt

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Placebo will Album nicht verbessern
©AFP, APA, ANNA KURTH
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Drei Jahrzehnte nach der Veröffentlichung ihres wegweisenden Debütalbums feiern Placebo diesen Meilenstein. Die Alternative-Glam-Rock-Band tut dies mit "Placebo Re:Created", einer Neuinterpretation jenes Albums von 1996. Die Veröffentlichung ist für den 19. Juni geplant. Die neue Version enthält überarbeitete und erweiterte Fassungen aller zehn Songs des Originals sowie zwei Bonus-Songs aus der damaligen Veröffentlichung.

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"Das Ergebnis spiegelt wider, wie sich diese Songs über Jahrzehnte hinweg auf der Bühne entwickelt haben, ohne den rohen Geist zu verlieren, der sie einst auszeichnete", heißt es in der Ankündigung. "Wir betrachten diese Platte als eine Art Director's Cut", lässt die Band wissen. "Es geht nicht darum, es zu verbessern. Mit dem Album stimmt nichts nicht. Es geht darum, sie zu vervollständigen."

Im Zuge der "30th Anniversary Tour" kommen Placebo am 10. November in die Wiener Stadthalle. Am Programm steht das erste Album sowie Songs aus dem Nachfolger.

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