News :

„Jedermann“ ist in Krisenzeiten das Stück der Stunde. In Anbetracht des Rechtsruckes in Europa, dass Trump in den USA wieder gewählt wird, des Kriegs in der Ukraine, der Umweltkatastrophen, gibt kein besseres Stück. Sein anti-soziales Verhalten ist genau das, was Jedermann sein Leben lang angetrieben hat und was er am Ende seines Lebens als seinen großen Fehler erkennen muss. In Anbetracht der Flüchtlingsproblematik und der Umweltkatastrophen ist ein gebendes soziales Denken der einzig gültige Schlüssel, die Probleme zu lösen. Europa zu trennen und wieder auf die Einzelstaaten zu zerschlagen und nur auf sein eigenes Recht zu pochen, ist der größte Fehler, den man machen kann.