Peter-Huchel-Preis für Berlinerin Nadja Küchenmeister

Die 1981 in Berlin geborene und dort lebende Küchenmeister soll den Preis am 10. April in Staufen im Breisgau (deutsches Bundesland Baden-Württemberg) erhalten. Ihr Gedichtband ist im vergangenen Jahr im Schöffling-Verlag erschienen.

Der mit 15.000 Euro dotierte Peter-Huchel-Preis für deutschsprachige Lyrik wird vom öffentlich-rechtlichen Rundfunksender SWR sowie dem Land Baden-Württemberg gestiftet. Er zeichnet lyrische Werke aus dem jeweiligen Vorjahr aus. Zu den bisherigen Preisträgern gehören unter anderem Ernst Jandl, Friedericke Mayröcker, Oswald Egger, Marcel Bayer, Durs Grünbein, Thomas Kling, Monika Rinck und Thilo Krause.

Benannt ist der Preis nach dem Dichter Peter Huchel, dem langjährigen Chefredakteur der Literaturzeitschrift "Sinn und Form". Huchel wurde 1903 in Groß-Lichterfelde bei Berlin geboren und starb 1981 in Staufen im Breisgau.