Paul McCartney erinnert sich an seine Geburt

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Beatles-Legende Paul McCartney glaubt, sich an den Moment erinnern zu können, an dem er auf die Welt kam. "Ich habe dieses Gefühl, dass ich mich an meine Geburt erinnern kann. Ich wurde an einem Ort in Liverpool namens Walton Hospital geboren, einem echten alten viktorianischen Gebäude", sagte der 84-Jährige im Podcast "Good Hang with Amy Poehler" auf die Frage, was seine erste Erinnerung sei.

von APA