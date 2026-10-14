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Paul McCartney erinnert sich an seine Geburt

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Paul McCartney und seine früheste Erinnerung
©FRANK MICELOTTA, Getty Images North America, APA
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Beatles-Legende Paul McCartney glaubt, sich an den Moment erinnern zu können, an dem er auf die Welt kam. "Ich habe dieses Gefühl, dass ich mich an meine Geburt erinnern kann. Ich wurde an einem Ort in Liverpool namens Walton Hospital geboren, einem echten alten viktorianischen Gebäude", sagte der 84-Jährige im Podcast "Good Hang with Amy Poehler" auf die Frage, was seine erste Erinnerung sei.

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"Ich erinnere mich irgendwie an weiße Fliesen, sehr hygienische weiße Fliesen. Und chromglänzende Instrumente und ein Klirren, weil ich eine Zangengeburt war. Sie mussten mich herausziehen", sagte der Beatles-Sänger. Er glaube, sich irgendwie daran zu erinnern, fügte McCartney hinzu. "Ich weiß nicht, ob es stimmt." Der Musiker veröffentlichte in diesem Jahr sein neues Album "The Boys Of Dungeon Lane" mit 14 Songs.

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