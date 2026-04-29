"Patin des Punk": Patti Smith erhält Asturien-Preis

Mit ihrem "außergewöhnlichen Charisma" habe sich die 79-Jährige für politische und soziale Anliegen engagiert und gelte als Ikone des Kampfes für Bürgerrechte. 1974 nahm sie mit der Patti Smith Group ihre erste Single "Hey Joe / Piss Factory" auf. 1975 gelang der Gruppe mit ihrem Album "Horses", das Punkrock und gesprochene Poesie vereinte, der Durchbruch.

Mehr als 50 Jahre später ist Smith, die heuer im Rahmen der Wiener Festwochen mit dem "Patti Smith Quartet" auftritt sowie "An Evening with Patti Smith" bestreitet, auch bei einem jungen Publikum immer noch beliebt. Das liegt auch an einer radikalen Aufrichtigkeit, wie sie jüngere Stars dieses Kalibers eher nicht äußern würden. So kritisierte sie den US-Präsidenten Donald Trump wiederholt scharf.

Die Prinzessin-von-Asturien-Auszeichnungen sind nach der Thronfolgerin benannt. Sie werden alljährlich in acht Sparten vergeben. Smith ist die erste Gewinnerin des Jahres. Die weiteren Sieger werden in den nächsten Wochen und Monaten nach und nach bekanntgegeben. Die Preisträger erhalten jeweils 50.000 Euro und die Nachbildung einer Statue von Joan Miró. Die Auszeichnungen gelten als spanische Nobelpreise und werden Ende Oktober von König Felipe VI. und Kronprinzessin Leonor in Oviedo überreicht.