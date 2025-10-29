News Logo
Nicole Scherzinger war früher in Beziehungen zu abhängig

Nicole Scherzinger: War in Beziehungen früher zu abhängig
©APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA, CINDY ORD
US-Sängerin Nicole Scherzinger glaubt nach eigenen Worten, dass ihre frühe Karriere ihrem Beziehungsleben geschadet haben könnte. "Wenn man so jung ist, merkt man es in dem Moment nicht, aber einem wird diese Zeit des Erwachsenwerdens genommen", sagte die 47-Jährige dem US-Magazin "Variety". Scherzinger wurde mit Mitte 20 als Frontsängerin der Pussycat Dolls weltbekannt.

"Ich frage mich das bei Britney Spears", sinnierte Scherzinger weiter. Der "Baby One More Time"-Sängerin sei die Zeit zum Erwachsenwerden gestohlen worden. Vielleicht "verkümmere" dabei ein Teil von einem, sagte Scherzinger. Mit Blick auf Spears sagte sie weiter: "Sie ist auf jeden Fall in sehr co-abhängige, bedürftige Beziehungen geraten – und ich auch." Auch habe sie in ihren Beziehungen einst Gefühle der Verzweiflung erlebt.

Scherzinger führte früher eine On-off-Beziehung mit dem Formel-1-Star Lewis Hamilton. Danach war sie für einige Zeit mit dem bulgarischen Tennisspieler Grigor Dimitrow zusammen.

Seit einigen Jahren ist sie mit dem früheren Rugby-Spieler Thom Evans liiert, mit dem sie seit zwei Jahren auch verlobt ist. Im vergangenen Juni schwärmte sie von Evans, der ihr "eine solche Konstante und ein Fels" im Leben sei.

