Jahrzehnte verbarg die Zensur Dokumente in Archiven, bis es Simon Morrison gelang, die Unterlagen zu sammeln und auszuwerten und viele der Mythen zu widerlegen. Es beginnt mit seinem Tod. Dramatisch in einer Verfilmung inszeniert, wie er absichtlich verdorbenes Wasser trinkt und an der Cholera stirbt. Andere behaupteten, er hätte sich mit Arsen vergiftet. Alles erfunden und erlogen. Er starb 1893 wie Tausende andere während einer Choleraepidemie innerhalb weniger Tage. Noch kurz vorher amüsierte er sich in fröhlicher Gesellschaft. Kein Wort in seinen Briefen von Depression und Selbstmord.

Morrison behauptet, dass auf Grundlage neuer Dokumente Tschaikowski bis zu seinem plötzlichen Tod glücklich und zufrieden lebte. „Er war homosexuell, aber seine Musik handelt nicht von seinem Schlafzimmer“, schreibt Morrison. Er war auch nicht der verrückte, kreative Chaot. Im Gegenteil, er arbeitete professionell und verlässlich. Den Theatern Bolshoi und Mariinsky lieferte er pünktlich die Werke in einer perfekten Ausarbeitung, sodass Regisseure und Dirigenten sofort mit der Arbeit beginnen konnten.