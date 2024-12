So ungefähr würde ich das jedenfalls in meinem Podcast „Fle, alles o. k.?“ schildern, in dem ich mich alle 14 Tage von Anneliese Rohrer fragen lassen würde, wo ich eigentlich falsch abgebogen bin. Weil man ja auch als Journalist, der regelmäßig vor der Kamera sitzt, mit dem Problem zu kämpfen hat, dass man eigentlich ganz anders ist als die Leute, die einen nur im Fernsehen sehen oder vom Lesen kennen, glauben, dass man ist. Karl Nehammer scheint den Eindruck zu haben, dass er im Fernsehen eher nicht so sympathisch rüberkommt, weswegen ihm der führende Mediencoach des Landes empfohlen haben dürfte, sich an einem Podcast zu beteiligen, weil da sieht man einen nicht, und vielleicht kommt man dann sympathischer rüber. Wer bei der Wahl nicht gewählt wird, soll wenigstens medial geliebt werden.

Das Peinliche an diesem neuen Bundeskanzlerpodcast, so viel lässt sich schon nach der ersten Folge sagen, ist gar nicht der Bundeskanzler, sondern sein Gesprächspartner. Und das ist dann gar nicht so irrelevant, denn das alles spielt sich in einem Universum ab, das von den Beteiligten gern „politische Kommunikation“ genannt wird und in dem es, zumindest offiziell, in erster Linie um „Authentizität“ geht. Für diese Authentizität sind wohl die führenden Mediencoaches aller Länder zuständig, und genau so schaut das dann auch aus.