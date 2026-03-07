"Kosmische Hymne" von Sarah Connor und Sido

In dem Popsong geht es um Hoffnung und Zusammenhalt, passend zum Weltraum-Motiv heißt es: "Da ist 'was Großes, das uns beschützt/ Irgendwie, irgendwo, irgendwann/ kommen wir alle bei dir an." Die Plattenfirma spricht von einer "kosmischen Hymne". Es sei die erste musikalische Zusammenarbeit von Sarah Connor und Sido.

Das Lied gehört zur Special-Deluxe-Edition von Connors Album "Freigeistin", das nun erschienen ist. Für Sido ist "Interstellar" nicht der erste Song mit Weltraumbezug: 2015 landeten Andreas Bourani und der Berliner Rapper mit "Astronaut" einen Nummer-eins-Hit.