Metal-Urgestein Ian Hill von Judas Priest geht in Pension

"Ich habe Spezialisten aufgesucht, die meinen, dass ich möglicherweise ohne Operation auskommen könnte. Aber es gibt so oder so keine Garantie, dass ich genug Kraft in Schulter und Arm haben werde, um eine ganze Bühnenshow zu absolvieren", ließ Hill wissen. Damit ist nur noch Sänger Rob Halford von der klassischen Besetzung mit Judas Priest unterwegs.