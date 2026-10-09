Metal-Urgestein Ian Hill von Judas Priest geht in Pension

Heavy-Metal-Urgestein Ian Hill geht in Pension. Der 75-jährige Bassist von Judas Priest war seit 1970 eine Konstante in der Band und ist auf allen Alben der Briten vertreten. Als Begründung für seinen Rückzug wurden Probleme mit seiner linken Schulter und der rechten Hand angegeben. Davey Rimmer (seit 2013 bei Uriah Heep) übernimmt seinen Platz.
von
"Ich habe Spezialisten aufgesucht, die meinen, dass ich möglicherweise ohne Operation auskommen könnte. Aber es gibt so oder so keine Garantie, dass ich genug Kraft in Schulter und Arm haben werde, um eine ganze Bühnenshow zu absolvieren", ließ Hill wissen. Damit ist nur noch Sänger Rob Halford von der klassischen Besetzung mit Judas Priest unterwegs.