Mehr als 8.000 Besucher bei "Starnacht aus der Wachau"

Auf der Bühne zu erleben waren bei der mittlerweile zwölften, via ORF übertragenen Auflage in der Wachau u. a. Johnny Logan, Beatrice Egli, Andreas Gabalier, Leslie Clio, DJ Ötzi, Söhne Mannheims, Josh. und Simone. "Starnächte" stehen auch 2026 auf dem Programm und die Termine bereits fest: 29. und 30. Mai am Neusiedlersee, 10. und 11. Juli am Wörthersee sowie 18. und 19. September in der Wachau.

(S E R V I C E - Tickets für alle Events 2026 sind bereits erhältlich: www.starnacht.tv oder www.oeticket.com)