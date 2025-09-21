News Logo
Mehr als 8.000 Besucher bei "Starnacht aus der Wachau"

Auch Johnny Logan schaute vorbei
©JESSICA GOW, AFP, Archiv, APA, TT
Bei Prachtwetter ist am Samstagabend die "Starnacht aus der Wachau" in Rossatzbach über die Bühne gegangen. Mehr als 8.000 Besucher feierten laut einer Aussendung das Comeback des Events am Donauufer gegenüber der Burg Dürnstein. Im vergangenen Jahr hatte die Veranstaltung wegen des verheerenden Hochwassers in Niederösterreich kurzfristig abgesagt werden müssen.

Auf der Bühne zu erleben waren bei der mittlerweile zwölften, via ORF übertragenen Auflage in der Wachau u. a. Johnny Logan, Beatrice Egli, Andreas Gabalier, Leslie Clio, DJ Ötzi, Söhne Mannheims, Josh. und Simone. "Starnächte" stehen auch 2026 auf dem Programm und die Termine bereits fest: 29. und 30. Mai am Neusiedlersee, 10. und 11. Juli am Wörthersee sowie 18. und 19. September in der Wachau.

(S E R V I C E - Tickets für alle Events 2026 sind bereits erhältlich: www.starnacht.tv oder www.oeticket.com)

MALMÖ - SCHWEDEN: FOTO: APA/APA/AFP/Archiv/JESSICA GOW/TT

Sweden OUT

