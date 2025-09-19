Marianne Mendt schenkt sich zum 80er ein neues Album

"I Wish You Love" enthält Liebes- und Lieblingslieder, die schon seit ihren Anfängen - in ihrer sogenannten "Tingelzeit" von Stockholm bis Paris - Teil ihres Repertoires waren und sie seither in vielen Programmen begleiten. Für drei Titel hat sich Mendt zudem besondere Gäste eingeladen: Ina Regen, Viktor Gernot und Conchita Wurst. Co-Produzent und Musical Director des Albums ist der langjährige musikalische Begleiter Thomas Kugi.

Eine Jubiläumstour führt "die Mendt", wie sie liebevoll genannt wird, in verschiedener Besetzung bereits seit Anfang des Jahres durchs Land. Am 1. November gastiert sie mit Big Band und Gästen im Wiener Konzerthaus.

Die Sängerin und Schauspielerin hat in Österreich zu Beginn der 1970er-Jahre die Dialektwelle mit der "Glock'n" eingeläutet. Sie spielte zahlreiche Musicalrollen, lebte ihre Leidenschaft für Jazz- und Swing aus, kümmerte sich ebenso leidenschaftlich um den Jazznachwuchs im Lande und stand als Intendantin dem eigenen Jazzfestival in St. Pölten viele Jahre vor. Von den zahlreichen Auftritten in Theater-, Film- und Fernsehproduktionen, sowie ihrer Rolle als Trafikantin Gitti Schimek im legendären "Kaisermühlen Blues", abgesehen, geht es ihr, wie sie gerne betont, "in erster Linie um Musik'".