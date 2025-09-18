News Logo
Mariah Carey als Stargast bei Regenwald-Konzert in Belém

Mariah Carey performte auf schwimmender Lotus-Bühne
©TARSO SARRAF, AFP, APA
Mariah Carey ist Mittwochabend im Rahmen der zweitägigen Veranstaltung "Amazon Live - Today and Forever" in Belém aufgetreten. In der brasilianischen Stadt, wo in weniger als zwei Monaten Staats- und Regierungschefs zum UN-Klimagipfel COP30 zusammenkommen, schloss sich die Poplegende einer Gruppe lokaler Künstler an und performte eine halbe Stunde lang in einem schimmernden roten Kleid ihre Hits auf einer schwimmenden Bühne in Form einer riesigen Seerose auf dem Guamá-Fluss.

von

Fans verfolgten die Darbietung von den Uferseiten aus. "Heute Abend sind wir hier, um das Bewusstsein für den Schutz des Regenwaldes zu schärfen", sagte Carey, bevor sie den ersten Song des Abends, "Sugar Sweet", sang. Das Amazonas-Konzert wurde im brasilianischen Fernsehen übertragen und von einem emotionalen Showcase von im Amazonasgebiet geborenen Künstlerinnen eingeleitet.

Die Veranstaltung wurde von Rock World organisiert. Das Unternehmen steht auch hinter den Festivals Rock in Rio und The Town. Carey ist am Samstag im Rahmen von The Town vor mehr als 70.000 Fans in São Paulo aufgetreten.

Über die Autoren

