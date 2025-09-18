Mariah Carey als Stargast bei Regenwald-Konzert in Belém

Fans verfolgten die Darbietung von den Uferseiten aus. "Heute Abend sind wir hier, um das Bewusstsein für den Schutz des Regenwaldes zu schärfen", sagte Carey, bevor sie den ersten Song des Abends, "Sugar Sweet", sang. Das Amazonas-Konzert wurde im brasilianischen Fernsehen übertragen und von einem emotionalen Showcase von im Amazonasgebiet geborenen Künstlerinnen eingeleitet.

Die Veranstaltung wurde von Rock World organisiert. Das Unternehmen steht auch hinter den Festivals Rock in Rio und The Town. Carey ist am Samstag im Rahmen von The Town vor mehr als 70.000 Fans in São Paulo aufgetreten.