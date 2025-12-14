News Logo
ABO

Eine Kuh gewinnt ProSieben-Show "The Masked Singer"

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Meltem Kaptan alias "Muuhnika" trug den Sieg davon
©APA, dpa, Rolf Vennenbernd
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Comedienne Meltem Kaptan hat die ProSieben-Show "The Masked Singer" gewonnen. Die 45-Jährige sicherte sich im Finale die meisten Stimmen der Zuschauerinnen und Zuschauer – und durfte danach ihre Maske ablegen. Sie war im Kostüm einer etwas missmutig dreinblickenden Kuh namens "Muuhnika" aufgetreten. Kaptan ist auch Moderatorin und Schauspielerin, für ihre Rolle in "Rabiye Kurnaz vs. George Bush" wurde sie mit dem Silbernen Bären der Berlinale ausgezeichnet.

von

Nun erhielt sie auch eine große goldene Trophäe als beste maskierte Sängerin. Kaptan zeigte sich dankbar für ihre Teilnahme bei der Musikshow: "Was für eine Reise, Leute, unglaublich", sagte sie noch während des Wettbewerbs. Diese habe sie dem Gesang wieder näher gebracht.

Der Sieg der "Muh-donna", wie Juror Chris Tall sie in einer der letzten Sendungen bezeichnet hatte, war genauso wenig überraschend wie ihre Enttarnung. Kaptan hatte eine der stärksten Stimmen im Teilnehmerfeld und hatte ihre Leistung nach Ansicht der Jury von Woche zu Woche gesteigert. Und schon früh hatte Jurorin Verona Pooth sehr sicher auf die Comedienne unter der Maske getippt: "Ich seh sie schon richtig vor mir."

Kaptan setzte sich im Finale der 12. Staffel gegen vier verbliebene Konkurrenten durch: Im Ravioli-Kostüm steckte Sänger Pietro Lombardi. Das Ei namens "Eggi" war Podcasterin und Moderatorin Amira Aly, die Ex-Frau von Oliver Pocher. Als Affe "King" war Schauspieler Wayne Carpendale verkleidet.

In der Live-Show "The Masked Singer" treten Promis als Sänger auf, wegen ihrer aufwendigen Kostüme sind sie aber selbst nicht zu erkennen. Nur ihre Stimme und mysteriöse Hinweise lassen erahnen, wer auf der Bühne steht. Enttarnt wird, wer zu wenige Stimmen der Zuschauer bekommt - oder am Ende das Finale gewinnt.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Die Auszeichnung wurde am Freitagabend übergeben
News
Papst Leo überreichte "Ratzinger-Preis" an Riccardo Muti
Lopez gibt auf Social Media Einblicke in Feier für ihre Mutter
News
JLo tanzte mit ihrer Mutter zu deren 80er in Las Vegas
++ ARCHIVBILD ++ Das Refugium von Günter Grass in Norddeutschland
News
Anwesen von Günter Grass steht zum Verkauf
Rockstar wird zum Videospiel-Antagonisten
News
Lenny Kravitz wird in Videospiel James-Bond-Bösewicht
Der Rapper und seine Frau sind gerade in einer Krise
News
"Du liebst mich nicht": Bushido verarbeitet Ehekrise in Song
Wim Wenders empfängt das Berlinale-Angebot mit offenen Armen
Schlagzeilen
Wim Wenders wird Jurypräsident der Berlinale 2026
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER