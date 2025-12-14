Kultserie "Die Simpsons": Lindsay Lohan spricht Maggie

Weitere Details teilten zunächst weder Lohan noch der TV-Sender Fox, der die Folgen in den USA ausstrahlt, mit. Die Serie rund um die Cartoon-Familie Simpsons bestehend aus Homer und Marge sowie ihren Kindern Bart, Lisa und Maggie wird bereits seit 1989 produziert.

Lohan wurde schon als junges Mädchen mit Filmen wie "Ein Zwilling kommt selten allein" berühmt und war zuletzt unter anderem in "Freaker Friday" zu sehen.