Karriereende? Was Schlagerstar Matthias Reim dazu sagt

© APA, dpa, Patrick Seeger home Aktuell News

Schlagerstar Matthias Reim denkt eigenen Angaben zufolge nicht an ein Karriereende. "Ich höre nicht auf", sagte Reim in einem am Sonntag auf der Plattform Instagram veröffentlichten Video. "Ich bleibe auf der Bühne, solange ich stehen kann", sagte Reim. Und selbst wenn er nicht mehr stehen könne, dann rolle er eben auf die Bühne. Er könne sich nicht vorstellen, dass er das Schönste, was er im Leben habe, jemals lassen werde, sagte der am Bodensee lebende 68-Jährige.

von APA