Karriereende? Was Schlagerstar Matthias Reim dazu sagt

Schlagerstar Matthias Reim denkt eigenen Angaben zufolge nicht an ein Karriereende. "Ich höre nicht auf", sagte Reim in einem am Sonntag auf der Plattform Instagram veröffentlichten Video. "Ich bleibe auf der Bühne, solange ich stehen kann", sagte Reim. Und selbst wenn er nicht mehr stehen könne, dann rolle er eben auf die Bühne. Er könne sich nicht vorstellen, dass er das Schönste, was er im Leben habe, jemals lassen werde, sagte der am Bodensee lebende 68-Jährige.

Reim wurde 1990 mit dem Lied "Verdammt, ich lieb' Dich" berühmt. Anlässlich des 35-jährigen Jubiläums hatte Reim 2025 eine Tournee für 2026 angekündigt. Zwischen Mai und Ende Dezember will der Sänger auf Tour gehen.

