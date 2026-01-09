Madonna singt italienischen Song für Werbekampagne

Für die Kampagne steht Madonna, deren Vater Sohn italienischer Einwanderer ist und die mit bürgerlichem Namen Madonna Louise Ciccone heißt, mit dem kubanischen Schauspieler Alberto Guerra (43) vor der Kamera. Der Clip zeigt mehrere sinnliche Szenen, in denen Madonna etwa in einem figurbetonten Korsett zu sehen ist oder eine Aktzeichnung eines jungen Mannes anfertigt.

"La bambola" ist ein sowohl sinnliches als auch feministisch konnotiertes Lied, in dem es um die Frustration einer Frau geht, die von einem Liebhaber behandelt wird, als wäre sie eine austauschbare Puppe (bambola), und die Respekt einfordert. Entsprechend tritt Madonna in dem Video souverän auf. "Sie hat die Kontrolle", sagte Stefano Gabbana der Modezeitschrift "Vogue".

Madonna und das Designerpaar Domenico Dolce und Stefano Gabbana kennen sich bereits lange und haben schon mehrfach miteinander gearbeitet. Madonna sagte der "Vogue": "Diese Kampagne zu machen, fühlte sich wie eine natürliche Fortsetzung unserer persönlichen und beruflichen Beziehung an." Zu ihrer Rolle in dem Werbevideo sagte sie: "Ich finde, die Schönheit italienischer Frauen zeigt sich in ihrem Selbstbewusstsein und ihrer Unabhängigkeit."

