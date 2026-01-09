News Logo
ABO

Julia Roberts und George Clooney teilen Golden Globes aus

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Prominente Helferin für die Preis-Gala
©AFP, APA, CHRIS DELMAS
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Wenige Tage vor der Verleihung der Golden Globes haben die Veranstalter Dutzende prominente Helfer für die Preis-Gala angekündigt. Stars wie George Clooney, Julia Roberts, Mila Kunis, Pamela Anderson, Amanda Seyfried und Orlando Bloom sollen am Sonntag beim Austeilen der Golden-Globe-Trophäen mithelfen. Unter den mehr als 40 Helfern sind auch Musikgrößen wie Miley Cyrus, Charli XCX, Queen Latifah, Snoop Dogg und K-Pop-Superstar Lisa, Sängerin der Girl-Group "Blackpink".

von

Einige dieser Stars sind selbst für Golden Globes nominiert, darunter Clooney, Roberts, Cyrus und Seyfried. Bei der 83. Verleihung in der Nacht auf Montag geht der Politthriller "One Battle After Another" mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle mit neun Nominierungen als Favorit in das Rennen um die Golden Globes. Acht Gewinnchancen hat das Familiendrama "Sentimental Value" des norwegischen Regisseurs Joachim Trier.

Mehrere Nominierungen holten unter anderem auch das Vampir-Drama "Blood & Sinners", die Literaturverfilmung "Hamnet", das Filmmusical "Wicked: Teil 2", "Frankenstein" und das im Iran spielende Politdrama "Ein einfacher Unfall".

In den Schauspiel-Kategorien sind Stars wie Michael B. Jordan ("Blood & Sinners"), George Clooney ("Jay Kelly"), Timothée Chalamet ("Marty Supreme"), Leonardo DiCaprio ("One Battle After Another"), Jessie Buckley ("Hamnet"), Renate Reinsve ("Sentimental Value"), Julia Roberts ("After the Hunt"), Cynthia Erivo ("Wicked: Teil 2") und Emma Stone ("Bugonia") im Rennen.

Die Golden Globe Awards werden in 27 Film- und Fernsehkategorien vergeben. Als weitere Sparte ist erstmals "Bester Podcast" dabei. Rund 400 Journalisten und Journalistinnen aus aller Welt stimmen über die Preisträger ab.

US actress Julia Roberts attends the special screening of Amazon MGM Studios' "After the Hunt" at the David Geffen Theatre at The Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles on October 4, 2025. (Photo by Chris DELMAS / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Das Ensemble von "Malle Olé!"
News
Deutschland hat jetzt ein Mallorca-Musical
Helen Mirren ist laut Harrison Ford ein "Badass"
Schlagzeilen
Helen Mirren und Sarah Jessica Parker erhalten Ehren-Globes
++ ARCHIVBILD ++ US-Sängerin steht sei den 1960ern im Rampenlicht
News
Der Protest geht weiter: Musik-Ikone Joan Baez ist 85
Bruno Mars sang zuletzt auch mit Lady Gaga
News
Bruno Mars mit neuer Single und Album nach zehn Jahren
Emma Stone ist im Kandidatinnenkreis
Schlagzeilen
US-Schauspielpreise: DiCaprio und Emma Stone nominiert
Song heissst "Weit ist der Weg"
News
Roland Kaiser veröffentlicht unbekannten Udo-Jürgens-Refrain
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER