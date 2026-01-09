Julia Roberts und George Clooney teilen Golden Globes aus

Einige dieser Stars sind selbst für Golden Globes nominiert, darunter Clooney, Roberts, Cyrus und Seyfried. Bei der 83. Verleihung in der Nacht auf Montag geht der Politthriller "One Battle After Another" mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle mit neun Nominierungen als Favorit in das Rennen um die Golden Globes. Acht Gewinnchancen hat das Familiendrama "Sentimental Value" des norwegischen Regisseurs Joachim Trier.

Mehrere Nominierungen holten unter anderem auch das Vampir-Drama "Blood & Sinners", die Literaturverfilmung "Hamnet", das Filmmusical "Wicked: Teil 2", "Frankenstein" und das im Iran spielende Politdrama "Ein einfacher Unfall".

In den Schauspiel-Kategorien sind Stars wie Michael B. Jordan ("Blood & Sinners"), George Clooney ("Jay Kelly"), Timothée Chalamet ("Marty Supreme"), Leonardo DiCaprio ("One Battle After Another"), Jessie Buckley ("Hamnet"), Renate Reinsve ("Sentimental Value"), Julia Roberts ("After the Hunt"), Cynthia Erivo ("Wicked: Teil 2") und Emma Stone ("Bugonia") im Rennen.

Die Golden Globe Awards werden in 27 Film- und Fernsehkategorien vergeben. Als weitere Sparte ist erstmals "Bester Podcast" dabei. Rund 400 Journalisten und Journalistinnen aus aller Welt stimmen über die Preisträger ab.